Meloni-Macron | oggi il bilaterale a Palazzo Chigi | ecco di cosa parleranno

Si sposta l’ asse del governo in Europa sul tema dei migranti . Da una parte si apre lo scontro con la Germania e dall’altra arriva una mano tesa ...

Ha scelto l’ora di punta, quella del telegiornale serale delle 20, Emmanuel Macron per un’intervista che è parso un messaggio alla nazione con vista ...

La domenica accarezza Parigi, il lunedì bastona Berlino. In mezzo ci sono i migranti e nell’ombra Matteo Salvini che soffia sul fuoco. Giorgia Meloni ...

I Funerali di Stato in forma laica del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si terranno alle 11:30 alla Camera. Durante la ...

Meloni riceve Macron a Roma. Cerca nuovi alleati sui migranti, e intanto litiga con Scholz Il Foglio

Roma, 26 set. (askanews) - Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in doppiopetto nero a Macron a Steinmeier a tanta politica italiana ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, sta per raggiungere Palazzo Chigi, dove avra' un incontro informale con il Presidente ...