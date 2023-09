Todd Haynes è il regista dicon star Julianne Moore e Natalie Portman, di cui è stato condiviso il trailer . Nel video si vede quello che accade quando un'attrice decide di incontrare la donna che interpreterà sul ...This was seen both during the 44 - day war and during theand November events in 2021, as well ... The capture of Khtsaberd and the Hin Tagher of Nagorno - Karabakh in2020 and the capture ...

May December: il trailer del film con Julianne Moore e Natalie Portman Movieplayer

May December, il teaser trailer anticipa il dramma con Natalie ... ComingSoon.it

Netflix debuted a new trailer for May December s. Fans of the two actresses can catch this on on Netflix on December 1 and some lucky viewers will get to see it in theaters at the end of November. In ...December,' Natalie Portman plays an actress preparing for her latest role by studying Julianne Moore's Gracie Atherton-Yoo, a woman who went to prison for a scandalous relationship with a teenager ...