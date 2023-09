‘Maurizio racconta…’ | riportiamo a casa gli oriundi sparsi nel mondo Una risorsa contro la denatalità

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 6,5Atleta della settimana (uomo): Riccardo Pianosi (vela)Atleta della settimana (donna): Assunta Scutto (judo) E’ stata una settimana con due titoli europei ottenuti (uno a squadre e l’altro in gara olimpica), ma anche con tante delusioni, forse troppe. Incominciamo da queste ultime: la caduta di Pecco Bagnaia in MotoGP, la mancata qualificazione del volley femminile alle Olimpiadi (ma con la probabile àncora del ripescaggio tramite ranking), le cadute di Pippo Ganna ed Elisa Balsamo quando erano in lotta per il titolo europeo della corsa in linea, la beffa del Team Mixed Relay superato proprio in extremis dalla Francia, il nefasto Mondiale di lotta disputato dai nostri colori a Belgrado. Tutte beffe atroci, che speriamo non compromettano il futuro soprattutto del Mondiale MotoGP e della possibilità di ritrovare una squadra ...