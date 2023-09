Matteo Messina Denaro | dopo l’autopsia domani funerali a Castelvetrano | cosa sappiamo

(Di martedì 26 settembre 2023) La Procura dell’Aquila, insieme a quella di Palermo, ha dispostosul corpo di, il boss diNostra morto ieri notte nel reparto detenuti dell’Ospedale San Salvatore. La decisione è maturata per sgombrare il campo da contestazioni sull’applicazione del regime 41 bis su un malato di tumore al colon al quarto stadio. Il Corriere della Sera intanto rivela che la nipote del boss, Lorenza Guttadauro, avrebbe prenotato una bara di legno chiaro dal costo di 1.500 euro presso la ditta di onoranze funebri Pacini, mentre dalla Sicilia arriverà il carro funebre. Dovrebbe avvenire entro le sette di domattina la tumulazione della bara. La salma, dissequestrata subitola fine dell'autopsia, parte dal capoluogo abruzzese nel pomeriggio e raggiungerà via terra ...

Parla Nicola Di Matteo , fratello di Giuseppe , tenuto segregato per 779 giorni e poi sciolto nell’acido su ordine del boss. « doveva soffrire ancora ...

“ siamo in lutto” . Così un Concittadino di Matteo Messina Denaro ai microfoni di un giornalista del Tg1 sbarcato a Castelvetrano, […]

E' cominciata verso le 13 l'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro, l'ex boss di Cosa Nostra morto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il medico ...