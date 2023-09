Massimo Moratti in condizioni critiche | ricoverato al Galeazzi

(Di martedì 26 settembre 2023)sarebbe stato, in, all’ospedaledi Milano: a riferire la novità sull’ex presidente dell’Inter è stata la testata Affaritaliani.it. RICOVERO ? L’ex presidente dell’Inter,, sarebbe statoaldi Milano indopo essere stato sottoposto a un intervento in angioplastica. A riferirlo è Affaritaliani.it. Seguiranno eventuali aggiornamenti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

Massimo Moratti e Attilio Fontana protagonisti a Forte dei Marmi per Ipia Award , andato in scena ieri sera (25 agosto 2023) presso la rinomata ...

in condizioni critiche, l'ex patron dell'Inter ricoverato al Galeazzi di Milano Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it l'ex presidente dell'Intersarebbe in condizioni critiche all'ospedale Galeazzi di Milano dove si è sottoposto a un intervento di angioplastica ., 78 anni, è l'amministratore delegato di Saras e in ...Le critiche sono state all'ordine del giorno specialmente da parte dei nerazzurri: come dimenticare le parole diche ha dichiarato l'amarezza per il suo comportamento specificando ...

Moratti applaude l'Inter: "Si è rinforzata e gioca bene. Lukaku ha fatto una scemenza" - Sportmediaset Sport Mediaset

Moratti avverte l'Inter: 'Italiano può fare un brutto scherzo. Lukaku ... Calciomercato.com

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, 78 anni, è ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano dove si è sottoposto a un intervento di angioplastica già programmato da qualche mese. Le condizioni ...L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti sarebbe in condizioni critiche all'ospedale Galeazzi di Milano dove si è sottoposto a un intervento di angioplastica ...