Mario Rui deluso da Garcia | nuova decisione del tecnico

(Di martedì 26 settembre 2023) Il terzino portoghese pare sia rimastoda alcune decisioni del. Ladiper accontentareRuiRui non sembra aver più un ruolo centrale all’interno del progettodi. O almeno questo è quello che traspare dalle ultime decisioni di formazione del. Doppia esclusione, sia contro il Bologna che in Champions League, contro il Braga. Da regista aggiunto sotto la gestione Spalletti a rincalzo di Olivera con. Una situazione che di certo non fa piacere al terzino portoghese, che nel momento in cui ha firmato il rinnovo fino al 2026 con il Napoli, quest’estate, sperava in un trattamento differente. Tuttavia, in vista del prossimo match ...

Poco meno di 24 ore a Braga- Napoli , gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. In conferenza stampa ha parlato...

...sarà con tutta probabilità Politano con Raspadori quindi possibile subentro solo a gara in corso Centrocampo senza novità rispetto alle ultime uscite mentre in difesa il ballottaggio- ...Garcia non pensa a molte novità di formazione, tra infortuni (Rrahamani e Juan Jesus) e nuovi ancora non al top ( Cajuste e Lindstrom) si vedràdal1' al posto di Olivera con la conferma ...

Mario Rui assai deluso dalla doppia esclusione consecutiva: i dettagli CalcioNapoli24

LIVE - Bologna-Napoli, pre-partita: prima in Serie A per Natan. Olivera preferito ancora a Mario Rui Tutto Napoli

I cinque migliori portieri da schierare per questa sesta giornata di campionato scelti dalla redazione di Fantamagazine.com ...Le ultime novità di formazione per le squadre che scenderanno in campo nel turno infrasettimanali: le probabili formazioni e le scelte degli allenatori ...