Mario Balotelli accende il derby | si propone al Milan e snobba l’Inter

(Di martedì 26 settembre 2023)è pronto a rimettersi in gioco dopo la pessima esperienza con la maglia del Sion e l’amara retrocessione. L’attaccante italiano è dotato di importanti qualità dal punto di vista tecnico e anche sotto l’aspetto realizzativo si è sempre dimostrato un valore aggiunto. Nelle ultime settimane si è concretizzato il ritorno all’Adana, una squadra turca con ambizioni interessanti. Il calciomercato regala sempre sorprese e un ritorno in Italia non è completamente da escludere. Le esperienze più importanti della carriera sono state con Inter e, poi un leggero calo e il rendimento deludente in Svizzera. Foto di Jean-Christophe Bott / AnsasialIn un’intervista in diretta a TvPlay, il calciatore ha ...

Negli ultimi anni di carriera, Mario Balotelli ha cambia to maglia parecchie volte: in cinque stagioni, il centravanti italiano si è accasato con ...

L’attaccante, ex Inter e Milan, lascia il Sion squadra svizzera retrocessa in seconda divisione Mario Balotelli , negli ultimi anni, non ha lasciato ...

Appena approdato all'Adana Demirspor Kulübü, intervistato da TvPlay, schrza su un suo possibile ritorno al Milan: 'Serviva un giocatore più giovane Eccomi qua (ride, ndr) " scherza SuperMario - . Il problema del Milan è che i ..."Per lo scudetto, Inter davanti a Milan e Juve"manda un messaggio al Milan: "Se serve, ci sono", dice il 33enne attaccante, tornato a giocare in Turchia all'Adana. "A me Pioli piace. Il problema del Milan di oggi è che se Leao non ...

Serie A: Balotelli dice sì, colpo a sorpresa Calcio mercato web

(Adnkronos) – Mario Balotelli manda un messaggio al Milan: “Se serve, ci sono”, dice il 33enne attaccante, tornato a giocare in Turchia all’Adana. “A me Pioli piace. Il problema del Milan di oggi è ...L’ex attaccante rossonero si propone: «Il Milan è molto Leao-dipendente, i dirigenti devono prendere calciatori di personalità. Mancini Resta come un papà per me. Se arriva una bella offerta dall’Ara ...