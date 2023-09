Marino | «Samardiz al centro del mercato | a Giuntoli piace tanto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 settembre 2023) Le parole di Pierpaolo, ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese, sullasul futuro di Samardzic. I dettagli Pierpaoloha parlato a Radio Marte di Lazar Samardzic dell’Udinese. PAROLE – «Lazar Samardzic sarà un uomo-anche il prossimo anno? Sicuramente, perché parliamo di un giocatore pronto ad entrare nella rosa di una grande squadra. E’ un titolare inamovibile, peccato che ci sia stata quella vicenda estiva che lo ha un po’ scombussolando: il rendimento ha risentito del fatto che sia stato vicino all’Inter. Se il Napoli me l’ha mai chiesto? Sì,era molto interessato, come lo era anche l’allora dirigenza della Juventus. E’ stato ‘attenzionato’ da molte squadre importanti, c’era un interesse concreto».