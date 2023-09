Maria De Filippi si svela a Uomini e Donne | ha assaggiato la merenda di Tina!

(Di martedì 26 settembre 2023) Oggi Notizie Un'esplosione di emozioni e scontri ha caratterizzato l'ultima puntata di, conDee Tina Cipollari al centro di tutto! La puntata più recente del popolare dating-show,, trasmesso su Canale 5, è stata un vero e proprio tornado di emozioni. Entrambe, la conduttriceDee l'opinionista Tina Cipollari, hanno dato vita a momenti di caos in studio, con due situazioni che coinvolgono il trono over. Tina Cipollari mette alla prova Gemma e Maurizio La prima di queste riguarda la sempre affascinante Gemma Galgani, che sembra aver catturato l'interesse del cavaliere Maurizio, nonostante la differenza di età. Tina, con la sua abilità strategica, ha deciso di testare questa nuova coppia: ha ...

E’ andata in onda ieri la primissima puntata del pomeridiano di questa nuova edizione di Amici 23. Il talent , come sempre condotto dalla fedelissima ...

Ursula Bennardo, ex dama del trono over di Uomini e Donne , intervistata dal settimanale Lollo Magazine , è tornata a parlare del dating show diDein cui ha conosciuto Sossio Aruta e con il quale è uscita insieme dal programma. Uomini e Donne, Ursula Bennardo: "Tina e Gianni dovrebbero giudicare l'accaduto singolarmente, non per ...(1815 - 1882), scrittore e navigatore americano Filippo De(1869 - 1938), medico e viaggiatore italiano Luce d'Eramo (1925 - 2001), scrittrice italiana AlfonsoDi Nola (1926 - 1997), ...

Luciana Littizzetto sulla nuova avventura a "Tù sì que vales": "Maria De Filippi mi ha detto sii te stessa" TGCOM

Luciana Littizzetto, sconcerto a Verissimo: "Con il passamontagna da Maria De Filippi" Liberoquotidiano.it

La classe della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi 2024 è formata. Ora per i ragazzi inizia la sfida più grande: mantenere il banco conquistato ai casting ed arrivare la fase serale del progr ...Gemma Galgani è la presenza fissa di Uomini e Donne Gemma è una presenza costante nel programma di Maria De Filippi da ben dieci anni, sempre alla ricerca del vero amore sotto i riflettori televisivi.