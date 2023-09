Mare Fuori 4 | terminate le riprese | quando esce | il ritorno di Ciro e Pino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo 104 giorni di girato, sono giunte al termine ledi4. La nuova stagione della fortunata serie tv arriverà su Rai Play a febbraio 2024 e, come è accaduto per la terza stagione, successivamente andrà in onda su Rai 2. Pare che la fiction sarà rilasciata in due tranche, ciascuna delle quali si comporrà di sei episodi. Il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta ha approfittato del DigithON 2023, l’evento in corso in questi giorni a Bisceglie, per offrire qualche anticipazione. Ha fatto sapere, infatti, che ci saranno delle sorprese sul palco dell’Ariston, in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Nella scorsa edizione della rassegna sanremese c’era stata la presenza – come ospiti – dei membri del cast della serie tv, ma stavolta più che di partecipazione come guest star ...