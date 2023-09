Marcell Jacobs | l’ultima novità sconvolge gli italiani | lo ha veramente fatto

Marcell Jacobs ha svela to l’identità del suo prossimo allenatore , dopo la separazione da coach Paolo Camossi comunicata la scorsa settimana. Il ...



dice addio all'Italia , almeno per quanto riguarda gli allenamenti. Lo sprinter italiano ha deciso un cambio di vita per la sua carriera e dopo la decisione di licenziare lo storico ...Roma, 25 set.si allenera' negli Stati Uniti, in Florida, con Rana Reider. Lo ha comunicato campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4100 ai Giochi di Tokyo 2020. Una scelta arrivata pochi ...

Jacobs annuncia: “Il nuovo allenatore è Reider, io mi trasferirò in Florida” La Gazzetta dello Sport

Marcell Jacobs sceglie il nuovo allenatore: per il dopo-Camossi arriva Rana Reider Sport Mediaset

Il dado è tratto. E se Cesare si limitò ad attraversare il Rubicone, che è solo un fiume, per conquistare Roma, Marcell Jacobs, per prendere Parigi e riprendersi l'oro ...