Marcell Jacobs | la sfida del giaguaro

(Di martedì 26 settembre 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Oggi è il compleanno di: vi riproponiamo un servizio di copertina che ne ripercorre la storia, le incredibili imprese sportive, le sfide del futuro

Ancora una brutta tegola in questo 2023 da incubo per Marcell Jacobs , lo ha confermato proprio lui Che questo sia stato un anno da dimenticare per ...

Marcell Jacobs ha svela to l’identità del suo prossimo allenatore , dopo la separazione da coach Paolo Camossi comunicata la scorsa settimana. Il ...

dice addio all'Italia , almeno per quanto riguarda gli allenamenti. Lo sprinter italiano ha deciso un cambio di vita per la sua carriera e dopo la decisione di licenziare lo storico ...Roma, 25 set.si allenera' negli Stati Uniti, in Florida, con Rana Reider. Lo ha comunicato campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4100 ai Giochi di Tokyo 2020. Una scelta arrivata pochi ...

Jacobs annuncia: “Il nuovo allenatore è Reider, io mi trasferirò in Florida” La Gazzetta dello Sport

Marcell Jacobs svela il nuovo allenatore: guru della velocità, lascerà l'Italia. Chi è il coach e dove si trasferisce OA Sport

La meta estera ha avuto il sopravvento su quella italiana. Sarà Jacksonville, città da quasi un milione di abitanti nella contea di Duval in Florida, la nuova base operativa di Marcell Jacobs. Vuoi ...Jacobs, campione olimpico sui 100, sceglie di trasferirsi in Florida per allenarsi con Rana Reider. Una scelta drastica e coraggiosa che potrebbe portarlo ai Giochi di Parigi 2024. Dipende da lui smen ...