Manovra | Lupi Nm | ' obiettivi chiari per stimolare crescita'

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Il governo si appresta a varare la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Arriviamo a questo appuntamento, che ci permetterà di avere un quadro più chiaro delle risorse che abbiamo a disposizione in vista della legge di bilancio, con un centrodestra sempre più coeso e con una missione precisa: per noi la priorità è la, non possiamo permetterci la stagnazione di un'economia che è stata per tanti anni compressa. Per questo dobbiamo concentrare tutte le risorse disponibili, senza disperderle in mille rivoli, allo scopo di aiutare famiglie, imprese, lavoro e sanità". Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio