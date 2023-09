Mandato d'arresto per Bin Hammam | accusato di corruzione per l'assegnazione di Qatar 2022

Si è salva ta grazie ai progressi della tecnologia applicati alla medicina. È la storia di una tredicenne in cura al Regina Margherita di Torino che ...

primo viaggio all'estero, per Vladimir Putin , dopo il mandato di arresto internazionale: secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, Putin ha ...

Putin avrebbe accettato l'invito di Xi Jinping a partecipare al Belt and Road Forum che si terrà in ottobre in Cina