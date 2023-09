Maltempo | Tassinari Fi | ' risorse ci sono e stanno arrivando grazie anche a Figliuolo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Desidero fare un ringraziamento al generalee ai suoi collaboratori per la sensibilità chedimostrando per le aree colpite dall'alluvione. Oggi, durante la sua visita a Forlì,stati messi in chiaro i dati che riguardano learrivate in questo territorio e quelle che arriveranno. Il modus operandi è sempre quello di risolvere prima le urgenze, per mettere in sicurezza le aree danneggiate ed evitare nuove conseguenze in caso di ulteriori piogge, e poi programmare la ricostruzione nel medio lungo-periodo e sostenere imprese e famiglie". Lo dichiara in una nota Rosaria, deputata e coordinatrice di Forza Italia per l'Emilia–Romagna. "Fino a questo momento - spiega l'esponente degli azzurri -stati erogati rimborsi a ...