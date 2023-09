“Mai successo prima” UeD | Cristian in tilt | il gesto del tronista costringe Maria a intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) E ora a Uomini e Donne gli animi si infiammano. Quelli dei nuovi tronisti, Brando e. La scorsa settimana erache una delle corteggiatrici, Beatrix, avesse conquistato entrambi. Uscita dapcon Brando, è stata poi raggiunta in camerino da. Dal canto suo, la ragazza non si è ancora dichiarata ma a quanto pare nelle ultime registrazioni il clima di pace e tranquillità che si era instaurato nonostante la corteggiatrice contesa si è rotto. Èinfatti che entrambi i tronisti di UeD abbiano deciso di portarla fuori, in esterna. Anche queste nuove uscite non sono bastate a Beatrix per fare la sua scelta che anche nell’ultima puntata andata in onda continua a stare con i piedi in due scarpe, come si suol dire. Ha detto di trovarsi bene con entrambi e di aver bisogno di ...