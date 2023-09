Mai raramente a volte sempre | la recensione del film su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 26 settembre 2023) Il: Mai, 2020. Regia di: Eliza Hittman. Cast: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon Van Etten. Genere: Drammatico Durata: 101 minuti. Dove l’abbiamo visto: suLa trama: A causa di una gravidanza indesiderata, l’adolescente Autumn e sua cugina Skylar partono dalla Pennsylvania alla volta di New York, in un intenso viaggio di scoperta, amicizia e coraggio. Presentato in anteprima nel gennaio 2020 al SundanceFestival, Mai(titolo originale Never Rarely Sometimes Always) è il terzo lungometraggio della regista indipendente Eliza Hittman che, in questo caso, si è dedicata anche alla sceneggiatura. Il ...