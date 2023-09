Maestra presa a schiaffi dai genitori di un alunno a Napoli | colpita anche con un portapenne di metallo

Leggi su tpi

(Di martedì 26 settembre 2023) Violenza in una scuola dell’infanzia a. Unaè stata aggredita mentre era sul posto di lavoro. Ad avventarsi contro di lei, schiaffeggiandola, sarebbero stati idi un. Da ricostruire l’esatta dinamica e le motivazioni alla base del folle gesto. L’episodio sarebbe avvenuto attorno alle 10, quando le lezioni erano regolarmente in corso e i bimbi nelle aule. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento dei carabinieri. L’insegnante – 59 anni – è stata medicata nell’ospedale San Paolo. Per lei choc emotivo e contusione cranica con cinque giorni di prognosi.