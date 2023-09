Macron promette sostegno Ma ci rimanda ancora i migranti indietro

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 26 settembre 2023) L’Italia è al collasso per il caos immigrazione. Non ha senso usare mezzi termini per definire una situazione quasi irreversibile. E non solo per gli sbarchi che quotidianamente avvengono a Lampedusa e ai quali non sembra possibile porre rimedio, ma anche perché dalla piccola isola, già in ginocchio da anni, stanno proseguendo i trasferimenti deinel resto d’Italia. E una delle situazioni più complesse (chi vi scrive l’ha sperimentata con i suoi occhi osservando da fuori la struttura) si trova a Torino, nei pressi di via Traves, nel quartiere Vallette, vicino allo stadio della Juventus. Nella zona, l’11 luglio scorso è stato attivato un centro di prima accoglienza, dove opera una struttura della Croce Rossa, che si sta facendo carico da sola dell’ingente numero diarrivati. Infatti, la struttura, adibita al contenimento di circa 140 ...