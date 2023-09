Macron entra a Montecitorio per le esequie di Napolitano

L'ingresso a Montecitorio del presidente francese Emmanuelgiunto a Roma per le esequie del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. 26 settembre 2023..., e l'ex Francois Hollande, da Berlino è tornato in Italia, a distanza di una settimana, il presidente Frank - Walter Steinmeier. Alle 11.40, Sulle note dell'inno di Mameli, il feretroa ...

Il funerale laico di Giorgio Napolitano: in diretta la commemorazione a Montecitorio - La diretta dei funerali - La diretta dei funerali RaiNews

Funerali di Giorgio Napolitano. La diretta fotografica Agenzia ANSA

Roma, 26 set. (askanews) - L'ingresso a Montecitorio del presidente francese Emmanuel Macron giunto a Roma per le esequie del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.Roma, 26 set. (askanews) – “Non ricordo, nella lunga e straordinaria vita di mio padre, un solo giorno che non sia stato di lavoro. Il suo lavoro era la politica, era per lui, come per molti di quella ...