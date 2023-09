Macron arrivato alla Camera per i funerali di Napolitano

(Di martedì 26 settembre 2023) Il presidente francese, Emmanuel, èa Montecitorio per idi Stato del presidente emerito Giorgio

Tra i presenti in Aula Meloni, Mattarella,e Steinmeier Ultimo saluto in forma laica e funerale di Stato per il presidente emerito ... Pochi minuti dopo èil presidente della Repubblica, ......a Montecitorio Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appenaalla ... Leggi Anche Napolitano, oggi i funerali laici alla Camera: presenti anchee Steinmeier - Cosa ...

Il funerale laico di Giorgio Napolitano: il corteo fino a Montecitorio. Ci sono Macron e Steinmeier - La diretta dei funerali - La diretta dei funerali RaiNews

Presidente Giorgio Napolitano, oggi i funerali di Stato a Montecitorio ... Sky Tg24

I Capi di Stato esteri arriveranno alle 11. Questo è un caso unico nella storia della Repubblica. Anche i presidenti Macron e Steinmeier parteciperanno ai funerali.E’ il giorno dei funerali di Giorgio Napolitano. Alla cerimonia, che si svolge alla Camera (un caso unico nella storia della Repubblica) sono presenti deputati e senatori ma anche leader internazional ...