M&A | l’instabilità geopolitica rende l’Europa meta sicura e attrattiva | il rapporto di 36Brains e Mergermarket

(Di martedì 26 settembre 2023) •Dall’annuale edizione del Risky Business emerge che per investitori americani e cinesi nei prossimi 12 mesi a trainare le operazioni rimarranno i settori della tecnologia e dell’energia •La percezione del rischio si capovolge: i Paesi scandinavi visti come i più rischiosi, migliora la reputazione dell’Italia e dell’intero Sud Europa •Vintiadis (CEO): “Le recenti crisi hanno alterato l’equilibrio internazionale modificando la percezione degli investitori. In Europa grandi opportunità, ma per gli acquirenti fondamentale avvalersi di consulenti preparati” Milano, 26 settembre 2023 – Le tensioni tra USA e Cina aumentano, mentre la guerra in Ucraina bussa alle porte dele un accordo di pace non sembra all’orizzonte. Ciononostante – anzi, proprio per questo –risulta, agli occhi degli investitori asiatici e ...