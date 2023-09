Lutto in Diocesi | Formia piange don Vittorio Valerio

(Di martedì 26 settembre 2023)– L’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, unitamente al presbiterio diocesano, annuncia che oggi, martedì 26 settembre 2023, donè tornato alla Casa del Padre. I funerali si svolgeranno mercoledì 27 settembre alle ore 16.00 presso la chiesa della Madonna del Carmine in. Donera nato il 6 dicembre 1947 e divenne sacerdote il 19 ottobre 1974. Molti gli incarichi ecclesiali di responsabilità al servizio della Chiesa di Gaeta: docente di religione cattolica in diversi istituti della, assistente diocesano dell’ACR, direttore della Caritas diocesana, parroco della parrocchia della Madonna del Carmine in. È stato fondatore e presidente della Comunità Emmanuel Fraternità dell’Incarnazione che ha gestito ...

" ha scritto il vescovo " ancora una volta la comunità civile e religiosa della nostra... per Anna Elisa e anche per noi, quando non ci sarà più, né, né dolore e né pianto'...

L'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, unitamente al presbiterio diocesano, annuncia che oggi, martedì 26 settembre 2023, "don Vittorio Valerio è tornato alla ...