L’unica tripla di Kareem Abdul-Jabbar

(Di martedì 26 settembre 2023) La guardia dei Los Angeles Lakers, Michael Cooper, converge verso il centro prima di arrestarsi e tirare all’altezza della lunetta. Non ha pressione, visto che il suo avversario Walter Davis si è arenato sul blocco, ma la traiettoria del suo tiro è leggermente troppo lunga e si infrange sul ferro come un sasso piatto sull’acqua. Larry Nance padre, lungo per i Phoenix Suns padroni di casa, ha fatto un buon lavoro con il tagliafuori ma si vede superato dalla palla, che sembra dirigersi stancamente verso la linea laterale. È lì che la recupera, dopo quattro passi felpati: pianta il peso sul piede sinistro e delicatamente appoggia il destro a una tale distanza dalla riga laterale che non ci passerebbe neanche un filo d’erba. Siamo sul finire del febbraio del 1987 e i Los Angeles Lakers sono impegnati a Phoenix, dove ...