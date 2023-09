L' ultimo saluto a Napolitano | alla Camera i funerali laici di Stato

Nella sala che alla Camera accoglierà il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ci sono due simboli che meglio non possono rappresentare il suo impegno politico e ...Oggi, 26 settembre 2023, nella sala della Camera si svolgeranno i funerali di Stato del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano . Il feretro sarà accompagnato dalla la bandiera dell'...

Oggi l'ultimo saluto a Elena Radaelli. Ci ha lasciato dopo un incidente in Albania - News Moto.it

Al Senato l'ultimo saluto a Napolitano [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

I legali di Silvia chiedono che sia sentita in forma protetta, i difensori: “Mancano le condizioni” Genova – Coperta da un paravento, collocata in un’altra stanza con l’assistenza di uno psicologo opp ...L'Italia si ferma per l'ultimo saluto a Giorgio Napolitano. Si terranno oggi alla Camera i funerali di Stato in forma laica dell'ex Presidente della Repubblica. Due ...