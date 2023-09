Lucchesi | “Napoli di Spalletti irripetibile Nessuna squadra vincerà con +16 nei prossimi 30 anni”

(Di martedì 26 settembre 2023) Il dirigente sportivo, Fabrizio, ha detto la sua sul futuro deled il tweet di Aurelio De Laurentiis. Durante una recente intervista su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, il dirigente sportivo Fabrizioha espresso le sue opinioni sul futuro delsotto la guida di Rudi Garcia. L’argomento principale dell’intervista è stato l’eccezionalità della stagione passata, in cui ilha vinto lo scudetto con un vantaggio di 16 punti sulla secondain classifica.ha dichiarato che un simile trionfo èe cheitaliana riuscirà a ripetere un tale margine di vittoria nei30. Ha evidenziato che la ...

Fabrizio, dirigente sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, su Radio Marte: " Qualche contraccolpo in casaè quasi inevitabile dopo aver cambiato l'allenatore. ...... Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Lorenzo(Ternana), ...DI PRESENTAZIONE DI SPALLETTI PORTIERI Gianluigi DONNARUMMA (Paris Saint - Germain) Alex MERET () ...

Victor Osimhen si è scusato con Rudi Garcia per il suo sfogo in campo a Bologna, quando nel finale ha sbottato contro l'allenatore del Napoli, non accettando ..."Le distanze che Garcia ha preso da Spalletti si sono allungate a dismisura dopo i due ingannevoli successi contro Frosinone e Sassuolo (nel loro momento peggiore)". Così l'edizione odierna de La Gazz ...