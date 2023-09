Lotus Emeya - L' Hyper-GT elettrica vista da vicino - VIDEO

(Di martedì 26 settembre 2023) Laè cambiata. La filosofia del "Less is more" che ha reso celebre modelli come la Elise, la Evora, la Seven e altre lascia spazio alla volontà di crescere in volumi e offerta. Tradotto: spazio a modelli che siano d'interesse al pubblico che cerca le prestazioni, ma anche la guidabilità nell'uso quotidiano, senza rinunce. L'-GT, risponde a questa esigenza d'evoluzione del brand. Un'anti BMW, o Porsche, che vuole portare l'esperienza nel mondo elettrico del Gruppo Geely, proprietario del brand inglese, nel segmento presidiato da modelli come Serie 8 o Panamera, giusto per citare un paio di competitor. Insomma, sul piatto c'è parecchio: noi lo abbiamo visto dae ve lo raccontiamo in questo. Super. ...

Prestazione di hypercar per la Lotus EMEYA : 0-100km/h in 2,78 secondi e 256 km/h di velocità di punta, lusso e performance elettriche... Leggi tutto

Nel cuore di New York , a Manhattan, Lotus ha presentato in ante prima mondiale la sua nuova creatura: la Emeya . Si tratta della prima hypercar ...

: caratteristiche tecniche Lasfrutta due motori elettrici, uno per ogni asse: questo garantisce una guida a trazione integrale e una potenza che raggiunge i 917 CV. La GT, nata per ...È tra le GT elettriche più veloci al mondo, labrucia i 100 km/h in meno di 3 secondi.è tra le Hyper GT più veloci al mondo. Celebra i 75 anni del marchio, sfoderando un design tra i più avanzati del segmento e offrendo al ...

Lotus Emeya: primo contatto con l'Hyper-GT - VIDEO - Quattroruote.it Quattroruote

Lotus Emeya: la nuova Hyper-GT britannica esordisce a New York Forbes Italia

ALBAWABA - The Lotus company's founder was driven by a vision of creating ultra-lightweight sports cars known for their exceptional handling and perform ...La Lotus Emeya sta per stupire il mondo con una versione station wagon La prima berlina ad alte prestazioni del marchio britannico dopo la Carlton arriva con ben 675 kW.È prevista anche una Lotus ...