Crisi in casa Lazio? Il presidente Claudio Lotito non ha dubbi su chi debba risolvere questa situazione Claudio Lotito detta la linea alla ...

E così patron Claudioè intervenuto per frenare la. Confronto con i giocatori e con l'allenatore per dare la svolta. " La situazione della Lazio "Io sono come un padre di famiglia. L'......di, deciso (nello stanzone dell'Olimpico) a chiedere conto del mancato impiego di Castellanos, era obbligatorio smorzare le tensioni, proiettarsi verso il Toro, cercando di uscire dalla

Lotito e la crisi della Lazio: “Se pensano di fare da soli... Ora intervengo io” Corriere dello Sport

Lazio in crisi: Lotito ordina il ritiro anticipato, Sarri è preoccupato - Sportmediaset Sport Mediaset

ROMA - Il pareggio con il Monza, i fischi dei tifosi, i 4 punti in 5 partite. Momento delicato in casa Lazio dopo un inizio di stagione che nessuno si aspettava. Pochi, pochissimi i punti in classific ...[themoneytizer id=”99064-6] Involuta, irriconoscibile. Impossibile da spiegare. La terza Lazio di Sarri ha fatto vedere la peggior versione di sé stessa. Doveva essere l’annata del definitivo salto, ...