Loredana Lecciso | rivelazione shock | svelato il motivo della sua assenza per gli 80 anni di Al Bano

Leggi su howtodofor

(Di martedì 26 settembre 2023), compagna di Al, è pronta a tornare in tv dopo una lunga. Ma stavolta ha deciso di mostrare una nuova immagine di sé, buttandosi alle spalle il passato. Sono passati ormai 20da quando laè diventata nota al grande pubblico, partecipando a programmi come Striscia la notizia. In quel periodo, si esibiva con la sorella gemella Raffaella in balletti divertenti e un po’ provocanti. Oggi, laricorda quel periodo con una punta di nostalgia, ma anche con un po’ di amarezza. In un’intervista ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla sua relazione con il cantante e sul suo passato. Ma scopriamo che cosa ha detto.: nostalgia del passato e l’allontanamento ...