Lo spread chiude a 193 punti | ai massimi da metà marzo

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo in vista delle decisioni della Fed. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 174 punti , rispetto ...

tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento: il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici a 193 punti base rispetto ai 186 dell'avvio. Si tratta del massimo dallo scorso metà ...Chiusura in rialzo per lotra BTp e Bund che si riaffaccia oltre la soglia dei 190 punti base in un contesto di generale aumenti dei rendimenti sulla curva euro. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp ...

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento: il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici a 193 punti base rispetto ai 186 dell'avvio. Si tratta del massimo dallo scorso metà ...