Lo spot del supermercato racconta il divorzio dagli occhi di un bambino | “La spesa non è solo un atto d’acquisto” VIDEO

(Di martedì 26 settembre 2023) Esselunga, un colosso del settore della grande distribuzione in Italia, ha fil suo ritorno in televisione con una campagna pubblicitaria che si distingue dalla norma. L'articolo Lodelildi un: “Lanon èun

Anita Olivieri è una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello , ma sarebbe un errore sostenere che lei abbia debuttato in televisione ...

Anita Olivieri , oggi al Grande Fratello , lavora nel marketing, dove si occupa di comunicazione e brand, ma non tutti forse sanno che in passato è ...

L'Onu può giocare un ruolo importante nella gestione degli hotspot in Libia . Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , parlando con i ...

Mercoledì 20 settembre 2023 in Campidoglio, sala della protomoteca, alle ore 17:00, si è svolta la terza edizione del PREMIO FACCE DA SPOT , ideato ...

Lo spot del governo in onda a reti pubbliche unificate che inneggia al posto fisso statale che: “più che un posto fisso è un posto figo” è l’ultima ...

Nel corso della presentazione è stato proiettato il primodi una campagna sulla Sicurezza in Mare, realizzato dall'Ufficio ComunicazioneComando Generale, volto a sensibilizzare gli utenti ..."Non c'è una spesa che non sia importante". E' questo il messaggio dell'ultimoEsselunga che oggi, 26 settembre 2023, sta facendo discutere i social. Si tratta di un piccolo ...con il nome...

Spot Esselunga: la sfida di genitori separati contro la retorica del ... Tendenzediviaggio

Lo spot dell'Esselunga con la bimba che scappa per prendere una pesca divide La Stampa

(Adnkronos) – “Non c’è una spesa che non sia importante”. E’ questo il messaggio dell’ultimo spot Esselunga che oggi, 26 settembre 2023, sta facendo discutere i social. Si tratta di un piccolo cortome ...Il manager della star, Stan Rosenfield, spiega che lo spot che Robert De Niro sta girando per Uber non ha nulla a che fare con Taxi Driver ...