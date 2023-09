Livorno | incendio in un deposito di pneumatici

(Di martedì 26 settembre 2023) I vigili del fuoco sono intervenuti in via Firenze poco prima delle 23, a seguito di undi un agglomerato dinei pressi di un centro revisioni officina L'articolo proviene da Firenze Post.

nella notte in via Firenze. A prendere fuoco, per motivi ancora da chiarire e sui quali stanno cercando di far luce i vigili del ...00 di ieri, 25 settembre in via Firenze aa seguito di undi un agglomerato di pneumatici nei pressi di un centro revisioni officina, Le fiamme hanno coinvolto la catasta di gomme e ...

Incendio in via Firenze, a fuoco numerosi pneumatici: i vigili del fuoco spengono le fiamme. Foto LivornoToday

Brucia un agglomerato di gomme, paura nella notte in via Firenze ... IL TELEGRAFO Livorno

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Firenze poco prima delle 23, a seguito di un incendio di un agglomerato di pneumatici nei pressi di un centro revisioni officina ...Una pila di pneumatici è andata in fiamme in un centro revisioni - officina di via Firenze a Livorno questa notte. I vigili del fuoco di Livorno sono ...