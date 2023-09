LIVE – Reggiana-Pisa 0-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Ladi, match del Mapei Stadium valevole per la settima giornata del campionato italiano di. La squadra padrona di casa, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria stagionale sul campo dello Spezia, vuole provare ad aprire una striscia positiva anche tra le mura amiche. Gli uomini di Alberto Aquilani, dal loro canto, sono reduci dal successo in casa della Ferallò ed hanno intenzione di infilare un altra vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 settembre alle ore 20:30. Chi vincerà? COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 1? – Partiti. Al via il match trae ...