LIVE Juve-Lecce 0-0 | fine primo tempo | fischi dello Stadium

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

Commenta per primo Juventus - Lecce ( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A , in campo per la sesta giornata di campionato. Arbitra Giua, ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' tra Juventus e Leccein tempo reale. Formazioni ufficiali- LecceJuventus (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, ...

LIVE Juve-Lecce 0-0 al 45': i bianconeri spingono ma non segnano, fischi a fine primo tempo La Gazzetta dello Sport

Juventus-Lecce 0-0 LIVE: ci prova Chiesa Sky Sport

9' - Primo squillo del Lecce con un calcio di punizione battuto da Oudin, la difesa della Juventus si difende bene e Danilo alla fine spazza via. 7' - Ancora un'iniziativa sull'asse Cambiaso-Chiesa, ...9' - Primo squillo del Lecce con un calcio di punizione battuto da Oudin, la difesa della Juventus si difende bene e Danilo alla fine spazza via. 7' - Ancora un'iniziativa sull'asse Cambiaso-Chiesa, ...