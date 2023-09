LIVE Italia-Svezia | Nations League calcio femminile in DIRETTA | azzurre per dimenticare la debacle dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, secondo incontro della fase a gironi della Uefadi. Dopo l’esordio vittorioso contro la Svizzera per 1-0, l’di Soncin torna in campo per la seconda giornata del Gruppo 4. Le avversarie saranno le temibilissimi svedesi, terze classificate ai. La formazione azzurra va alla ricerca del riscatto, dopo la pesante eliminazione subita nella fase a gironi degli ultimi. Da quella partita, terminata 5-0 per le svedesi, non sono trascorsi neppure 2 mesi eppure in casa ...