LIVE Italia-Svezia | 0-1 Nations League calcio femminile in DIRETTA | le azzurre tentano l’assedio alla caccia del pari

(Di martedì 26 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89? Cross in mezzo di Cantore verso Girelli, che viene anticipata da Bjorn. La primane però in possesso dell’, cherga nuovamente verso Bergamaschi, la quale crossa nuovamente in area, dove arriva prima di tutti Falk. 88? Continuaazzurro, che ha chiuso lanella propria metà campo già da una decina di minuti. 87? OCCASIONE!! Cross al centro di Di Guglielmo verso Girelli, che riesce a spizzare ma non ad indirizzare verso la porta. 86? Contropiede pericoloso dell’, con la pche gira velocemente fino a Cantore, la quale viene chiusa da Zigiotti Olme. 85? Cartellino giallo per Sembrant, la quale rallenta la ripresa del gioco. 85? ...