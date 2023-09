L’Italia come l’Egitto | i migranti sono una vacca da mungere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) 4.938 euro per non finire in un Cpr in attesa che valutino la domanda di asilo, lo stabilisce il decreto Cutro del 21 settembre scorso. 5000 euro (o dollari, fa lo stesso), cifra tonda, a un giovane egiziano fra i 19 e i 29 anni espatriato prima di essere arruolato per i 2/3 anni di servizio militare obbligatorio a seconda che abbia o meno il diploma. Da versare entro il 15 settembre scorso. La coincidenza delle due cifre richieste dai governi di due paesi del Mediterraneo, entrambe applicate a persone in fuga da qualcosa, spesso la miseria, accomuna le due sponde più di quanto si potrebbe pensare. Nel mese compreso fra il 15 agosto e il 15 settembre chi opera nel settore ha visto i ragazzi egiziani residenti in Italia e in gran parte impiegati nell’edilizia, raccattare tutti i risparmi disponibili, oltre a fare qualche prestito, per “comprarsi” il congedo così da poter tornare in ...