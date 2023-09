Lipsia | il ds Eberl sul futuro di Xavi Simons | 'Stiamo provando a trattenerlo oltre la prossima estate'

(Di martedì 26 settembre 2023) Il direttore sportivo del, Max, come riporta Kicker, ha parlato deldi, in prestito dal PSG: "...

Dani Olmo, attaccante del, ha rilasciato un'intervista alla Bild dove ha parlato del suo futuro: "Ho un contratto fino ... Ho parlato con Maxparecchie volte, ma finora non sull'argomento. ...Il direttore sportivo delMaxa Sky Sport Deutschland ha avvisato tutte le pretendenti di Gvardiol, stella del Mondiale in Qatar: "Attivando l'opzione per estendere il contratto abbiamo le redini dell'affare in ...

LIPSIA - Eberl su Xavi Simons: "Faremo il possibile per tenerlo con ... Napoli Magazine

Tripletta Kane: il Bayern travolge il Bochum con 7 gol. Union ko, Bonucci disastroso La Gazzetta dello Sport

Xavi Simons ha iniziato alla grande la sua avventura al Lipsia. Arrivato dal Psg in estate, potrebbe andare via già nel 2024: i parigini lo hanno ...Xavi Simons ha iniziato alla grande la sua avventura al Lipsia. Arrivato dal Psg in estate, potrebbe andare via già nel 2024: i parigini lo hanno ceduto solo in prestito. Ma Max Eberl, ds dei teutonic ...