Lino Banfi | «Mi avranno fatto bene tutte le botte in testa che mi sono dato | le consiglio»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 settembre 2023) Il Giornale intervista questa mattina, “Il nonno più famoso d’Italia”, in procinto di scatenarsi a ballare con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle.confessa che è stata sua moglie, morta a febbraio a convincerlo a partecipare dopo anni di rifiuti «A convincermi è stata mia moglie che nell’Aldilà ha cominciato a muoversi come un grande impresario, parla con il Padreterno, parla con San Pietro, parla con Totò. Mi ha mana dire che non ho molto tempo, e allora mi“incazzeto” e ho detto di sì a Milly», all’età di 87 anni, non sarebbe il più “anziano” a prendere parte al programma; infatti, il record rimane di Giorgio Albertazzi che, quando partecipò nel 2014, aveva 91 anni. Ma lui si prepara assiduamente all’impegno «Non ho mai ...