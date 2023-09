Lille -Reims – probabili formazioni

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilaccoglie ilallo Stade Pierre-Mauroy martedì 26 settembre nell’ultima partita della sesta settimana di Ligue 1. La squadra di casa cerca l’ottava vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti cercano di porre fine alla delusione della settimana. I padroni di casa cercano l’ottava vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti cercano di porre fine al deludente record difensivo in trasferta contro una squadra contro la quale si sono recentemente comportati bene. Il calcio di inizio dié previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadrePaulo Fonseca non vede l’ora che arrivi la partita di martedì, dopo il pareggio per 2-2 con il Rennes nel quinto ...

Oggi si è conclusa la terza giornata di Ligue 1 2023 / 2024 . Seconda vittoria consecutiva per il Reims che batte in trasferta 3-1 il Montpellier. ...

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Chevalier; Diakité, Yoro, Umtiti, Ismaily; Gomes, André; Yacizi, Cabella, Cavaleiro; David.(4 - 3 - 3): Diouf; Foket, Agbadou, ...... Paulo Fonseca Il giorno dopo la chiusura del mercato, Paulo Fonseca, l'allenatore del, si ... Ma ilha speso 50 - 60 milioni, lo Strasburgo ha investimenti diversi dai nostri. È difficile ...

Lille-Reims (martedì 26 settembre 2023 ore 21:00): convocati, formazioni, quote, pronostici Infobetting

Lille-Reims, il pronostico di Ligue 1: spettacolo e corner assicurati Footballnews24.it

La Ligue 1 continue et Lille et Reims ont rendez-vous aujourd’hui au cours d’une rencontre diffusée à la télévision. Découvrez sur quelle chaîne un peu plus bas.L’équipe de football de Lille reçoit celle de Reims, le mardi 26 septembre 2023 dans le cadre de la Ligue 1 Uber Eats. On vous dit à quelle ...