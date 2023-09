Ligue 1 2023 24 | il Reims sbanca la Decathlon Arena | 1-2 in casa del Lille

(Di martedì 26 settembre 2023) Si chiude con una vittoria esterna la sesta giornata della/2024: 1-2 tra. Allai padroni dicadono per la seconda volta stagionale, in una gara comandata nel possesso ma non nel gioco. La gara si sblocca subito al minuto 12?, con Mohamed Daramy, e 4? minuti dopo con Keito Nakamura: entrambe le reti portano l’assist di Marshall Munetsi. Al minuto 79? arriva anche il gol di testa di Benjamin André, su assist di Ismaily, ma non cambia la storia del match: 1-2 il risultato finale.che sale al quinto posto in classifica,invece giù in undicesima. SportFace.

Finisce 2-1 il match tra Lille e Reims, valido per la 6° giornata della Ligue 1: non basta André a Fonseca, decisivi Daramy e Nakamura