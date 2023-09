Lichtsteiner | “Bonucci-Allegri? Quando Leo è tornato dal Milan…”

Stephan Lichtsteiner , ex difensore della Juve ntus, ha parlato del rapporto di Leonardo Bonucci con i bianconeri Stephan Lichtsteiner , ex ...

Juventus,sul comportamento di. Da ex compagno,non condanna completamente, tuttavia sottolinea che il difensore ora all' Union Berlino avrebbe potuto ...Stephan, ex difensore della Juventus, ha parlato del rapporto di Leonardocon i bianconeri Stephan, ex difensore della Juventus, ha parlato a Radio Serie A di. LE PAROLE ...

Lichtsteiner su Bonucci e la Juve: "Nasce da Porto. Cosa non mi è piaciuto" Tuttosport

Lichtsteiner su Bonucci: "Tra lui e la Juve si è complicato tutto a Oporto" Corriere dello Sport

Stephan Lichtsteiner, ex giocatore della Juventus, è stato raggiunto dai microfoni di Radio Serie A dove è tornato a parlare dell'addio alla Juve del suo ex compagno di ...L’ex Juventus Lichtsteiner ha dato la sua versione dei fatti sullo scontro tra Bonucci e Allegri che ha portato all’addio del primo: tutto ebbe origine nella gara “dello sgabello” a Oporto ...