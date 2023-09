Licenziamento collettivo all' agenzia Dire | redazione in sciopero

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - L'Assemblea dei redattori dell'"si e' oggi riunita dopo l'avvio, nella giornata di ieri, di una procedura dida parte dell'azienda che, a pochi giorni dalla partenza del nuovo decreto di Palazzo Chigi sulle agenzie di stampa, prevede un piano di 28 esuberi, di cui 15 giornalisti e 13 grafici. La procedura - si legge una nota - arriva dopo quasi due anni di contratto di solidarietà in cui i giornalisti hanno sacrificato una cospicua parte del loro stipendio per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Sacrifici resi ancora più importanti da pagamenti a singhiozzo degli stipendi, liquidati nell'ultimo anno quasi sempre in due soluzioni". L'Assemblea dei redattori dell'"ritiene inaccettabili e illegittimi questi licenziamenti, ...

Mentre la 'nuova' proprietà getta anche l'ultima maschera e annuncia, ancora via mail, le procedure di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti rimasti a Campi Bisenzio (FI), il presidio di fabbrica lancia la campagna diffusa di reindustrializzazione che punta a raccogliere tra singoli e associazioni un

