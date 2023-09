Libia | Grecia | Turchia Corsa geopolitica sulle macerie di Derna

(Di martedì 26 settembre 2023) Il procuratore generale dellaha emesso un ordine di arresto nei confronti del sindaco die di sette funzionari ed ex funzionari delle autorità responsabili delle risorse idriche e delle dighe del Paese. Le misure sono parte delle indagini relative all’alluvione catastrofica di due settimane fa, causata da una tempesta che ha colpito principalmente la parte orientale della, portando alla rottura di due dighe vicino a, città della Cirenaica, e causando gravi danni e la perdita di oltre 11.000 vite. Cattiva gestione, storica L’accusa contro gli otto funzionari è di cattiva gestione delle infrastrutture e negligenza, in quanto i segnali di pericolo riguardo alle dighe erano stati precedentemente segnalati. Inoltre, otto altri funzionari sono stati convocati per essere interrogati nei prossimi ...

"Nei blocchi ci sono aree depressionarie che possono insistere per molti giorni, con conseguenze devastanti: basta vedere ciò che è successo ile in". Randi comunque ribadisce che il ...In Mediterraneo non ha costituito la base per intese regionali, benchè ratificato da Algeria, Egitto, Francia,, Italia,, Malta, Spagna, Tunisia. Il Marocco non ne è parte avendo forse ...

In Europa abbiamo parlato della devastante alluvione in Libia, dove il gran numero di vittime è stato causato soprattutto dal cedimento di ben due dighe ...Una nuova ondata di maltempo interessa la Grecia che ancora sta affrontando le conseguenze delle piogge storiche di inizio mese. Un nuovo vortice di bassa pressione sullo Ionio, oltre ad interessare ...