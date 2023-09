L' estremo saluto a Napolitano | il figlio | Combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate

Leggi su agi

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - Dalle 11.30 i funerali di Stato laici dell'ex presidente della Repubblica 12.24 - Applausi, dopo un lunghissimo silenzio: cosi' l'aula di Montecitorio ha salutato gli interventi di Giulio e Sofia May, rispettivamentee nipote del Presidente emerito della Repubblica. Giorgio, "ha sempre sperato e agito per un rinnovamento della politica e delle istituzioni e ha accettato il prolungamentodella sua presidenza fino a quando ha potuto tornare a esercitare con rigore e scrupolo la sua attività di senatore, mostrando fino alla fine la nobiltà della politica e del servizio alla Repubblica. Ne preserveremo il ricordo". Conclude così la sua commemorazione in aula alla Camera durante la cerimonia laica per il presidente emerito ilGiulio. 12.13 - Da Capo dello ...