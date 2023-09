L' estate non è ancora sfinita | torna l' anticiclone che regala sole e caldo con punte fino a 30°C

Un sole rassicurante si fa largo tra rare nuvole e invita a un tuffo in piscina o in un mare magnifico. I soliti sportivi hanno già salutato l’alba ...

Equinozio d’ autunno , ci siamo: pur non sembrando, viste le temperature, l’estate termina ufficialmente domani sabato 23 settembre , giorno in cui le ...

Insomma, l' autunno stenta a entrare nel pieno ma davvero tornerà il caldo come se fosse... Giuliacci e il meteo ballerino,si capisce nulla A partire da giovedì 28 settembre gli ultimi ...Nemanja Matic snobba ancora la Roma. In un'intervista a Rmc , il centrocampista serbo passato in, all'improvviso, al Rennes, ha detto: " Il passato per meesiste,ci penso mai. Sono ancora affamato, voglio giocare tre o quattro anni ". Parole che dimostrano come Matic abbia ormai ...

Meteo, l’estate non vuole ancora dirci addio: le previsioni Sicilia Fan

Meteo, l'Estate non è finita: tra fine settembre e inizio ottobre tornano sole e caldo anomalo METEO.IT

Il nuovo crollo è avvenuto dopo che la sua principale controllata sul mercato domestico, Hengda Real Estate, ha riferito in una comunicazione alla Borsa di Shenzhen di non aver pagato capitale e ...Reportage alla ricerca di quel che resta del Che: si finisce di notte a contrabbandare baguette e chicchi di caffè come fosse cocaina. Una rivolta nel resort ...