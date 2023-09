L' elettricista italiano di 24 anni che voleva unirsi all' Isis

... cittadinodi origine tunisina, accusato del reato di arruolamento con finalità di ... nonché ripreso l'attività professionale diper mettere da parte il enaro per il viaggio. ...commenta A Cesena un 24enne, di origine tunisina, è stato fermato dalle Digos di Bologna e Forlì con l'accusa di ... Faceva l'per guadagnare i soldi necessari a partire. TI POTREBBE ...

Il ragazzo di 24 anni di Cesena che voleva unirsi alla jihad Today.it

Lavoro, si cercano elettricisti e operai tra le offerte di questa settimana gonews

Si era radicalizzato per andare a combattere in Siria e in Iraq: per questo motivo le Digos di Bologna e di Forlì hanno eseguito a Cesena un fermo emesso dal procuratore distrettuale ...Un italiano di 24 anni, di origine tunisina ... Per guadagnare i soldi necessari al viaggio, il 24enne aveva anche ripreso a lavorare come elettricista. (notizia in aggiornamento) Se vuoi restare ...