L' eleganza pungente del safari di Saint Laurent

(Di martedì 26 settembre 2023) La voce di Catherine Deneuve scandisce i numeri di ogni look, ricordo di quelle prime presentazioni per pochi fatte in atelier. A Parigi si è ormai fatta sera - sono passate le 20 - e la luce della Tour Eiffel illumina Champs de Mars. Al settimo anno come direttore creativo di, Anthony Vaccarello sembra più sicuro che mai nel suo ruolo. E per la collezione primavera estate 2024 decide di attingere dall’archivio di Monsieur, fino al 1968, e lasciarsi inspirare dalla sahariana, quel disegno unico creato prima per un servizio fotografico di Vogue e portato poi in passerella destinandolo a diventare un classico. La storica giacca, realizzata in gabardine di cotone, che prende in prestito i codici di abbigliamento maschili per rivoluzionare la moda femminile, torna a essere simbolo del prêt-à-porter e si declina anche ...