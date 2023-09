Lega | il vicesegretario Andrea Crippa attacca la Germania | «Ottant’anni fa invasero gli stati con l’esercito | ora finanziano l’invasione dei clandestini»

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Secondo ildella, ladi Olaf Scholz è paragonabile a quella di Adolf Hitler. In un’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it, il deputato del Carroccio realizza uno strano rapporto: «fa il governo tedesco decise di invadere gliconma gli andò male, oradeiper destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici». L’attacco disegue la lettera inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’annuncio della cancelleria tedesca del sostegno ad alcune ong in mare e sul territorio italiano. Lapunterebbe a «far scendere il ...