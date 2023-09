Le startup sono diventate un valore per l'economia. Ma il governo taglia 300 milioni al settore

(Di martedì 26 settembre 2023) Un report di Mind the Bridge sottolinea il ruolo assunto dalle imprese innovative nel tessuto produttivo italiano. L'esecutivo però intende destinare 300a un fondo per il Made in Italy, togliendoli a Cdp Venture Capital. Proteste delle associazioni: "Così si spegne il...

...acceleratori e dei centri di ricerca universitari e investendo direttamente in moltissime. ... prima ancora di cominciare, fanno riflettere: oltre tredicimila persone siregistrate per ...Che si concentra sul peso delle scaleup,con qualche anno alle spalle e che hanno trovato la via della crescita e dei profitti. In Italia nel 2022 se necontate 557. Aziende che danno ...

Lo ha messo a punto un team di ricerca dell'università Bicocca e del Cnr, provando a misurare i raggi gamma. Un passo in più verso il futuro dell'energia delle stelle ...